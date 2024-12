Via libera dell'Aula del Senato alla fiducia chiesta dal governo sulla Manovra. La legge di bilancio con il sì definitivo del Parlamento è diventa legge. La fiducia è passata con 112 sì, 67 no e un astenuto. Il voto finale sulla legge di bilancio ha invece registrato 108 sì, 63 no e 1 astenuto.