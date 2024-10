Manovra, Schlein: su congedo paritario Meloni non ha chiuso

Il Pd ha proposto il "congedo paritario" e "Meloni non ha chiuso la porta". Così la segretaria del Pd Elly Schlein alla festa del Foglio. "Una delle prime volte in cui mi sono potuta confrontare con Meloni in Parlamento ho proposto il salario minimo ma anche un'altra cosa, su cui" il premier "non ha chiuso le porte: un congedo paritario di almeno 5 mesi, non trasferibile. Sarebbe un modo per sostenere le famiglie e l'occupazione femminile". Incentivi in Manovra per chi fa figli? "La maggioranza vorrebbe dare agevolazioni fiscali a chi ha già fatto dei figli, perché non mettiamo quelle risorse sul congedo paritario?", afferma.