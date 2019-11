Manovra, proposta bipartisan: corsi di antibullismo ai prof

Un milione di euro all'anno, dal 2020 al 2022, per qualificare i docenti "in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo". E' quanto chiede un emendamento alla Manovra sottoscritto da tutti i gruppi della commissione Infanzia e adolescenza. L'emendamento prevede anche 11 milioni di euro nel 2020 per il "potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica".