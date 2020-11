Manovra, presentati 7mila emendamenti in commissione Bilancio

lapresse

Sono 7mila gli emendamenti alla Manovra presentati in commissione Bilancio. Per la maggioranza, il gruppo che ne ha presentati di più è il M5s, con oltre mille. Poi il Pd, con 803, Iv, con 668, e Leu, con 179. Per l'opposizione, oltre 1.200 sono quelli di Forza Italia. Altrettanti quelli della Lega, mentre sono oltre 900 quelli di FdI.