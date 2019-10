Manovra, Patuanelli: "Proroga ecobonus, anche per verde"

"Nella legge di Bilancio ci adopereremo per una proroga del bonus per le ristrutturazioni edilizie, per il risparmio energetico e per il verde". Lo ha detto Stefano Patuanelli, sottolineando che il ministero dello Sviluppo Economico "deve adoperarsi anche sul fronte della messa in sicurezza, della manutenzione e della rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato".