Manovra, opposizioni lasciano commissione bilancio: seduta sospesa

Sulla Manovra scoppia una bagarre alla commissione bilancio che è costretta a sospendere i lavori.

Le opposizioni, durante la discussione sugli emendamenti alla Legge di Bilancio (che va approvata entro fine dicembre) abbandonano l'Aula per protesta. Pd, Terzo polo e Avs lasciano i lavori perché non è arrivato il terzo pacchetto di emendamenti. A provare a stemperare i toni ci ha pensato la sottosegretaria al Mef Lucia Albano: "Mi scuso per il ritardo. Dal Mef comunicano che Giorgetti sta arrivando e contemporaneamente saranno depositati gli emendamenti". Il M5s non ha abbandonato la commissione in attesa proprio del ministro Giorgetti.