Manovra, ok della Commissione Bilancio al maxiemendamento

Via libera della Commissione Bilancio del Senato al maxiemendamento alla Manovra. Il testo è stato votato solo dalla maggioranza. Tutta l'opposizione ha abbandonato i lavori. "Fate una violenza al Parlamento, volete portare in Aula un provvedimento che il Parlamento non ha visto", ha detto Antonio Misiani del Pd che ha chiesto le dimissioni del presidente della Commissione Daniele Pesco.