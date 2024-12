Manovra: via libera della Camera con 204 sì, ora passa al Senato

Lunedì 23 la Manovra sarà annunciata in Aula al Senato in una breve seduta convocata alle 11, per poi passare alla commissione Bilancio che ne comincerà l'esame. Una breve riunione in serata del Consiglio dei ministri ha approvato la nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Quindi il testo della legge di Bilancio ha avuto l'ok a Montecitorio tra le polemiche, con l'opposizione che ha attaccato sulla nota di variazione e la sovracopertura da 100 milioni trapelata giovedì, e di cui, contestano, il Governo non ha specificato l'utilizzo.