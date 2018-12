Manovra, nel maxiemendamento rinvio assunzioni P.a. e 5 miliardi in meno per gli investimenti nel triennio

P.a., assunzioni rinviate a novembre 2019 - Rinviate al 15 novembre 2019 le assunzioni a tempo indeterminato presso presidenza del Consiglio, ministeri, enti pubblici non economici, agenzie fiscali e università. Quelle nelle università vengono posticipate al primo dicembre, con l'eccezione dei ricercatori a contratto che potranno essere quindi assunti come professori nel 2019.



Maxi-tagli agli investimenti: 5 mld in meno in tre anni - Il valore del fondo per gli investimenti scende dai precedenti 9 miliardi in tre anni a 3,6 miliardi nel triennio. Nel 2019 il fondo istituito presso il ministero dell'Economia ammonta dunque a 740 milioni di euro (contro i 2.750 della versione originaria), nel 2020 passa a 1.260 milioni (da 3.000 milioni) e nel 2021 a 1.600 (da 3.300). In totale il taglio è di 5,4 miliardi.



Pensioni più alte, confermato il taglio - Viene confermato il taglio alle pensioni più alte che da "oro" vengono ribattezzate "di platino". Il prelievo di solidarietà, per cinque anni, riguarderà gli assegni superiori a 100mila euro e sarà pari al 15% per la parte eccedente fino a 130mila euro, al 25% per la parte eccedente dai 130mila ai 200mila, al 30% per dai 200mila fino ai 350mila, al 35% fra i 350mila fino a 500mila e al 40% oltre i 500mila.



"Saldo e stralcio" delle cartelle per chi è in difficoltà - Arriva il "saldo e stralcio" delle cartelle tra 2000 e 2017 per chi è in "difficoltà economica" con Isee entro i 20mila euro. Il maxiemendamento prevede l'estinzione dei debiti per omessi versamenti di tasse e contributi pagando il 16% con Isee non superiore a 8.500 euro, il 20% con Isee fino a 12.500 euro e il 35% con Isee fino a 20mila euro. Il debito può essere pagato senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 novembre del 2019 oppure in 5 rate con importi diversi rispetto alla prima versione.



Sgravio Imu sui capannoni resta al 40% - Niente da fare per l'ulteriore aumento della deducibilità dell'Imu sui capannoni. Nonostante gli annunci del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e l'emendamento M5s alla Manovra presentato in commissione Bilancio del Senato, lo sconto resta al 40% (dal precedente 20%) e non sale al 50%.



Confermati tagli editoria, azzeramento fondi dal 2022 - Confermati i tagli all'editoria. "Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione", si legge nel testo. Il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice viene ridotto nel 2019 del 20% della differenza tra l'importo spettante e 500mila euro; nel 2020 del 50% della differenza tra l'importo spettante e 500mila euro; nel 2021 del 75% della differenza tra l'importo spettante e 500mila euro.



Tassazione al 7% sulle pensioni per chi dall'estero va al Sud - Arriva una tassazione "modello Portogallo" per richiamare dall'estero chi è già in pensione e decide di spostare la sua residenza nel Sud Italia. La flat tax al 7% è prevista per i pensionati residenti all'estero da almeno 5 anni che scelgano di venire, o tornare, nei piccoli Paesi sotto i 20mila abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia. Le entrate sono destinate all'istituzione di poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno.



Iva al 4% per cracker a cereali e spezie - L'Iva agevolata al 4% per cracker e fette biscottate si applicherà anche a pane e cracker contenenti destrosio, saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Il testo prevede che non si rimborsino imposte già pagate e non è consentita alcuna variazione prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio.



"Ripescato" il fondo Dall'Osso: 5 milioni per i disabili - Un fondo da 5 milioni viene istituito al ministero dei Trasporti per i disabili: servirà a garantire "accessibilità e mobilità" dei portatori di handicap. Viene così recuperata con un emendamento firmato da Anna Maria Bernini, la proposta dell'ex M5s Matteo Dall'Osso, che puntava a un fondo specifico per la mobilità e, dopo la bocciatura della sua proposta, era passato dai Cinquestelle a Forza Italia.



Confermati gli sconti per i seggiolini anti-abbandono - Gli sconti per l'acquisto dei seggiolini anti-abbandono saranno estesi anche nel 2020 con uno stanziamento di un milione di euro, analogo a quello introdotto per il 2019 nel corso dell'iter della Manovra alla Camera.



C'è anche la norma anti-bagarinaggio - Nel testo entra anche la norma per il contrasto del bagarinaggio e del fenomeno del Secondary Ticketing. Introduce i biglietti nominali per eventi in strutture con una capienza superiore ai 5mila spettatori. Il biglietto nominale diventa obbligatorio a partire dal 1° luglio e non dal 31 marzo come previsto inizialmente. Ripristinata anche la possibilità per i singoli cittadini, che lo fanno in maniera occasionale e senza finalità commerciali, di rivendere il proprio biglietto purché a un prezzo uguale o inferiore a quello dell'acquisto originario.