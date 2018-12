Manovra, Moscovici: su riduzione deficit "non ci siamo ancora"

La proposta del governo italiano di abbassare il deficit dal 2,4% al 2,04% per il 2019 non convince l'Europa: secondo il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, infatti, "non ci siamo ancora". Per Moscovici si tratta di "un passo nella giusta direzione", ma "ci sono ancora passi da fare, forse da entrambe le parti".