Manovra, ministro Savona: "E' l'Europa che non vuole dialogare"

"Poiché tutti dichiarano di volere l'Europa unita, la strada non può essere se non quella indicata dal presidente Mattarella: dialogare e recuperare l'Esprit d'Europe". Lo afferma il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, aggiungendo: "L'Italia vuole dialogare. Sta agli altri dimostrare che vogliono occuparsi seriamente del futuro dell'Unione Europea". L'Ue, spiega Savona, in questo momento invece dimostra chiusura.