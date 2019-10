Manovra, Mef: la tassa sulle auto aziendali si ferma al 60%

L'aumento della tassa sulle auto aziendali sale dal 30 al 60% del valore del "fringe benefit" e sale al 100% solo per le auto superinquinanti. Lo precisano fonti del Mef, sottolineando che la norma esclude del tutto i veicoli utilizzati a fini commerciali. Per le vetture ibride ed elettriche la quota imponibile resterà come adesso al 30% del valore convenzionale, mentre per tutte le altre la quota sarà al 60% (come la media Ocse).