Manovra, Mario Monti: “Giusto trattare con l’Europa”

Mario Monti commenta l’operato del governo a "Mattino Cinque", giudicando positiva l’apertura verso l’Europa dell’esecutivo: “E' più che giusto trattare con l’Europa, il governo si è dimostrato più responsabile, e la Commissione Europea se n’è accorta”.



Il punto centrale del problema, secondo il senatore a vita, è la crescita, o presunta tale: “Questa manovra preoccupa gli altri Paesi, e io sono abbastanza d’accordo: bisognerebbe ridistribuire la ricchezza tramite imposte progressive nei confronti delle persone più ricche, non bloccando i lavori delle grandi opere per esempio”.



Mario Monti commenta anche i manifesti che la Lega ha pubblicato sui social network al grido di "Io non ci sarò": “Una manifestazione fatta in piazza del Popolo, dove ci sarà il popolo, a cui dire che la manovra del popolo non si potrà fare”.