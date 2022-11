Manovra, Barbara Floridia: M5s in piazza con Pd se senza bandiere

Sulla Manovra il M5s potrebbe scendere in piazza con il M5s se non ci saranno bandiere di partito.

A indicarlo è Barbara Floridia, capogruppo M5s al Senato, secondo la quale "l'importante è che le piazze siano uniche perché quando la battaglia è unica, come abbiamo fatto noi per la pace, e non ci sono bandiere di partito, allora potremmo esserci anche noi". In ogni caso, "il M5s alzerà un muro di fronte a questa manovra imbarazzante e iniqua".