Manovra, M5s: aumentano le sanzioni contro il lavoro irregolare

Aumentano le sanzioni per violazioni in materia di lavoro "in una misura che va dal 10% al 20%". Lo annunciano i membri della Commissione Bilancio della Camera del M5s, spiegando che, in base a quanto previsto da un emendamento alla Manovra approvato lunedì, "se un datore di lavoro nei 3 anni precedenti è stato oggetto di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti, le maggiorazioni sono raddoppiate".