Manovra, Liguori: "Bisogna sgravare il costo del lavoro e dare soldi alle imprese"

La Manovra del governo Meloni dovrebbe prevedere misure per 30-32 miliardi di euro. A "Stasera Italia", Paolo Liguori, direttore editoriale di Tgcom24 fa il punto sulle prossime mosse che dovrà adottare l'esecutivo: "Dove premere l'acceleratore? Imprese, imprese, imprese - spiega -. Bisogna sgravare il costo del lavoro e dare soldi alle imprese".

Per Liguori: "Se godono le imprese - spiega - anche le famiglie potranno ottenere di riflesso dei benefici". E sempre in riferimento alle famiglie, dice: "Bisogna aiutarle dal punto di vista fiscale e della povertà - sostiene -, c'è necessità di aumentare il reddito di questo Paese e non solo la produttività. Dobbiamo aumentare gli stipendi, ma anche il denaro che hanno in tasca le persone".