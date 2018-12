Manovra, l'allarme dell'Anci: "Rischiamo più tasse e meno servizi"

Da un lato "ritroviamo le risorse che erano state sottratte dal Piano Periferie, dall'altro lato lo svincolo degli avanzi di amministrazione e contemporaneamente 400 milioni di euro per i Comuni fino a 20mila abitanti, sono risorse importanti per gli investimenti dei nostri Comuni", ha sottolineato il sindaco di Bari.



"Purtroppo però - ha proseguito - non ritroviamo risorse di competenza dei Comuni. Per esempio nel passaggio Imu-Tasi c'erano 300 milioni di euro per 1.800 Comuni e ora ne troviamo solo 190, ma non abbiamo ottenuto nemmeno il ristoro dei 560 milioni che erano stati tagliati da una norma del 2014, e che l'anno prossimo non sarà più in vigore".



"Mentre città metropolitane e province ottengono il ristoro - ha osservato Decaro - nella legge finanziaria non ci sono i 560 milioni di euro previsti per i Comuni, che avranno due possibilità: o aumentare le aliquote fiscali oppure ridurre i servizi nei confronti dei cittadini".



Ai timori per i bilanci comunali del prossimo anno, si aggiungono, secondo il presidente dell'Anci, le difficoltà che hanno colpito diverse città italiane nell'anno che sta per finire: "Un altro terremoto, il crollo del ponte a Genova e i sindaci impegnati in una fase di ricostruzione".