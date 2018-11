Manovra, Juncker:"Non siamo in guerra con l'Italia, atmosfera buona"

"Non siamo in guerra con l'Italia, l'atmosfera è buona. Voglio che l'Italia sia quello che è sempre stata, dentro l'Europa e che non giri le spalle all'Europa". Lo ha affermato il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, rispondendo a una domanda sulla trattativa sulla Manovra. "Non si deve drammatizzare la questione dell'ipotesi di infrazione all'Italia, stiamo facendo progressi", ha aggiunto.