Manovra, il ministro Grillo: "Non ce la facciamo a togliere i superticket"

"Era mia intenzione farlo in questa legge di bilancio, ma non ci arriviamo. Speriamo di farlo con la prossima". Lo ha detto il ministro della Salute , Giulia Grillo , confermando che nella Manovra non ci sarà l'eliminazione dei superticket sanitari. Davanti all'iniziativa della Regione Emilia Romagna che ha già avviato l'abolizione del superticket, Grillo ha spiegato che è "un provvedimento interessante. Spero che venga emulato dalle altre Regioni".

Nel corso del suo intervento in occasione del 40esimo anniversario del Servizio sanitario nazionale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Grillo ha precisato: "Vi posso assicurare che non cederemo alla privatizzazione dei diritti fondamentali dei cittadini: universalismo, gratuità ed equità. Continueranno a essere la base del nostro sistema di cure".



"Non possiamo sbagliare, bisogna spendere meglio" - "Non possiamo permetterci sbagli né alcune debolezze del passato perché oggi il problema non è spendere meno, ma spendere meglio", ha continuato il ministro Grillo sostenendo che "questo Governo e questo ministero si sono impegnati ad apportare un cambiamento, teso a garantire un potenziamento e un ampliamento dei diritti di salute e a rendere possibile un nuovo paradigma capace di favorire l`accessibilità al Ssn e migliorare la qualità e la sicurezza delle prestazioni".