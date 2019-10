Manovra, Gualtieri: "Ci guadagna l'Italia, ci perdono gli evasori"

"Mettiamo l'Italia in carreggiata per la crescita, con la Manovra ci guadagna tutto il Paese, se ci perde qualcuno sono gli evasori". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, precisando che la legge di Bilancio è coperta "in grandissima parte attraverso la flessibilità europea, circa 14 miliardi di euro".