Manovra, Giorgia Meloni: “Non facciamo opposizione, ma è molto deludente”

Dopo l’approvazione della manovra e l’accordo raggiunto tra Cinque Stelle e Lega, arrivano, inevitabilmente, le prime reazioni da altri partiti politici. Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque, commenta il provvedimento del governo: “Non facciamo opposizione per partito preso, ma mi sembra una manovra molto deludente”.



Secondo lei il governo ha preso un’iniziativa per accaparrarsi consensi: “Mi sembra che guardi molto alle prossime elezioni europee. Il reddito di cittadinanza non potrà partire prima del dicembre 2019. Forse i cittadini si accorgeranno troppo tardi di tutte queste problematiche”. Ma su un punto Meloni è d’accordo con l’alleanza gialloverde: “Bisogna ignorare i commissari europei, non è gente che lavora per gli italiani”.