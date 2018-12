Manovra, Fraccaro: "Stanziati 400 mln per piccole opere dei Comuni"

Un emendamento del governo alla Manovra stanzia ai Comuni "altri 400 milioni per mettere in sicurezza strade, scuole, edifici pubblici e per il patrimonio comunale". Lo ha annunciato il ministro Riccardo Fraccaro. "Le risorse verranno distribuite in base al numero di abitanti dal 10 gennaio. I lavori dovranno partire entro il 15 maggio". Il 50% delle risorse arriverà "all'avvio dei cantieri".