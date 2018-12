Manovra, Fraccaro: "Introdurremo sgravi sul lavoro e incentivi"

"La Manovra al Senato cambierà molto, al di là di quota 100 e del reddito di cittadinanza". Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro (M5s), preannunciando "sgravi al costo del lavoro e incentivi per le imprese che fanno contratti a tempo indeterminato". Inoltre, aggiunge, "ci saranno tanti interventi per rendere il decreto Dignità sempre più efficace. Poi puntiamo moltissimo sugli investimenti".