Manovra, Forza Italia: flat tax e via Irap, pronti ad accordo politico

ansa

"Forza Italia ha chiesto al governo un impegno per una legge di bilancio in grado di dare nuovo impulso all'economia". Lo si legge in una nota del partito guidato da Silvio Berlusconi. "E' importante arrivare al superamento dell'Irap e lavorare per una flat tax sul ceto medio. Per scrivere un testo condiviso - si precisa -, FI ha dato disponibilità a un confronto tra leader dei partiti di maggioranza per trovare prima del voto un accordo politico".