Manovra,"fondi a Comuni che accolgono migranti solo con Bilancio ok"

I Comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati potranno chiedere contributi al Fondo nazionale per l'accoglienza ma "nei limiti delle spese già sostenute a legislazione vigente dal Comune interessato a carico del proprio bilancio". Lo prevede un emendamento del governo alla Manovra. La norma "si rende necessaria per evitare che insorgano contenziosi da parte degli Enti locali a seguito di richieste non soddisfatte di maggiori contributi".