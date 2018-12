Camera, Manovra alla prova della fiducia | Protesta Forza Italia con gilet azzurri

"Avete fatto questa Manovra perché sapete che non ne farete un'altra, non farete la prossima e così scaricate tutti gli oneri sulle prossime generazioni". Lo ha detto il capogruppo del Pd, Graziano Delrio, intervenendo in aula nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia "E' una pagina buia per il Parlamento, che viene umiliato. Avete chiesto la fiducia su una manovra che il Parlamento non ha avuto modo di analizzare. Questo - ha aggiunto - è successo perché per tre mesi avete scelto di sfidare l'Europa, dicendo 'il 2,4% non si tocca'".