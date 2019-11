Manovra, Di Maio: "Plastic tax serve per una svolta ambientale"

"La plastic tax serve a dare una scossa, a invertire la rotta. Non promuovi l'ambiente parlando, lo promuovi facendo delle scelte. I soldi di uno Stato non sono infiniti, vanno ridistribuiti e la politica serve a questo, appunto, a fare delle scelte". Lo ha dichiarato Luigi Di Maio accusando altri politici di parlare solo di ambiente. Per questo è necessario "introdurre nuovi meccanismi per rimettere la nostra economia su un binario più sostenibile".