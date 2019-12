Manovra, Di Maio: "Niente multa a chi non ha il Pos, promessa mantenuta"

In una nota sulla legge di Bilancio, Luigi Di Maio ha commentato con soddisfazione "l'intesa per eliminare la multa ai commercianti che non hanno il Pos". Secondo il ministro degli Esteri, il governo sta lavorando per "tutelare i cittadini" perché "la priorità deve essere quella di abbassare il costo delle commissioni in modo da agevolare tutti". Si tratta, ha concluso il leader del M5s, "dell'ennesima promessa mantenuta".

"Lo Stato non deve mettere paletti a chi fatica dalla mattina alla sera, piuttosto deve trovare delle soluzioni", ha aggiunto Di Maio.

La novità principale contenuta nel decreto fiscale licenziato dalla Commissione Finanze della Camera prevede lo stop alle sanzioni per i commercianti che non hanno il Pos per i pagamenti con carte di credito/debito. Dal 2021, invece, i Pos potranno essere utilizzati come unico strumento sia per i pagamenti, elettronici e in contanti, che per la certificazione degli scontrini telematici. Di fatto, si tratta di una semplificazione per commercianti ed esercenti.