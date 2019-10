Manovra, Costa: 11 miliardi in tre anni per l'ambiente

"Per la prima volta credo si sia guardato in modo diverso all'ambiente, in Manovra sono stati inseriti infatti 11 miliardi da distribuire in tre anni per investimenti green". Lo afferma il ministro Sergio Costa, che sul decreto Clima anticipa di voler creare, con un norma ad hoc, "le Zea, zone economiche ambientali, dove lo Stato aiuta i cittadini e gli imprenditori che vivono lì e preservano il territorio con sgravi fiscali".