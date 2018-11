Manovra, con la flat tax a rimetterci saranno i dipendenti

La nuova flat tax favorirebbe così tanto i lavoratori autonomi rispetto ai dipendenti? È il quesito su cui "Stasera Italia" ha provato a fare maggiore chiarezza analizzando nello specifico la situazione di Fabrizio, un lavoratore dipendente da dieci anni in un'azienda del trevigiano.



Per quest'ultimo il netto mensile in busta paga non supera i 1300 euro. Ma come viene spiegato nella trasmissione di Rete 4, a parità di retribuzione lorda chi ha la partita Iva guadagnerebbe invece oltre il 30% in più ogni mese. Una misura talmente conveniente che il governo ha inserito nel provvedimento il divieto di convertire in autonomi i lavoratori dipendenti che sono stati tali nei due anni precedenti all'entrata in vigore della legge di bilancio.