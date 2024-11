Manovra, Ciriani: "Esterrefatto per sciopero generale e rivolta sociale"

"Abbiamo concentrato tutte le risorse sulla stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale per aiutare i ceti meno abbienti. Mi sento di dire che è una manovra sociale dedicata soprattutto alle fasce sociali più bisognose e, di fronte a una manovra di questo genere, leggere che ci sarà uno sciopero generale mi lascia esterrefatto e senza parole". Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. "Se poi oltre allo sciopero generale c'è l'invito alla rivolta sociale, io dico attenzione a misurare le parole, perché tutti abbiamo la responsabilità di quello che diciamo. Perché poi c'è qualcuno malintenzionato che capisce male e scende in piazza a bastonare i poliziotti".