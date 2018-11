Manovra, circa mille gli emendamenti inammissibili: ne restano 2.600

Sono circa un migliaio gli emendamenti alla legge di bilancio dichiarati inammissibili, sui 3.626 presentati in commissione alla Camera. E' quanto emerge dalla seduta odierna. Tra le proposte di modifica, 374 sono state bocciate perché estranee per materia, 640 per carenza o inidoneità delle coperture. Entro domani i gruppi devono indicare gli emendamenti segnalati: 700 in totale.