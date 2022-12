Manovra, Cgil-Uil: giudizio negativo, avanti con gli scioperi | Meloni: risorse limitate, il governo deve fare scelte

Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi col governo, ricordando che dal 12 al 16 dicembre sono già proclamati diversi scioperi regionali. Critiche sono arrivate anche dal leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri: "Non c'è risposta all'emergenza dei salari e delle pensioni - ha detto -. È stata data disponibilità ad aprire una serie di tavoli e di confronti ma con i tavoli non si pagano le bollette e non si mangia". Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, ha rilevato la "grande disponibilità del governo ad attivare tavoli tematici".

Bombardieri: "Premier apre tavoli ma con tavoli non si mangia" - "Abbiamo ribadito le nostre critiche ed il nostro giudizio negativo sulla manovra, critiche e giudizio negativo che ci stanno portando in questi giorni in piazza", dice Bombardieri. "

Meloni: "Governo deve fare scelte" - Nel corso dell'incontro da parte dei sindacati sono state avanzate molte proposte "sensate ma "spetta al governo la responsabilità di fare delle scelte e se mettessimo in fila tutte le richieste non ci sarebbero le risorse per fare tutto". Lo ha detto il premier Melono, assicurando che si tenterà "di fare qualcosa di più adesso, se non sarà possibile lavoreremo in Cdm per farlo in tempi più brevi possibili".