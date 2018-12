Manovra, buche Roma: stop all'emendamento per farle riparare dall'esercito

Stop della Commissione Bilancio del Senato all'emendamento che prevede risorse per la riparazione delle buche di Roma con l'ausilio del Genio militare dell'esercito . Il provvedimento è tra quelli che la Commissione ha dichiarato inammissibili. Tuttavia governo e maggioranza, come confermato dal viceministro dell'Economia Laura Castelli , sono al lavoro per la presentazione di un testo riformulato.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, dai primi schemi abbozzati in Campidoglio si era stimato un intervento ad ampio raggio su oltre 200 chilometri di strade e lavori di manodopera, a carico della Difesa, per 240 milioni di euro. Ora però l'emendamento è stato bocciato dalla Commissione Bilancio del Senato.



Castelli: "Nessun passo indietro, l'intervento ci sarà" - "Inutile creare allarmi ingiustificati. L'intervento per la manutenzione delle strade di Roma ci sarà e sarà regolarmente finanziato". Lo ha precisato in una nota il viceministro dell'Economia Laura Castelli. "Stiamo effettuando una semplice correzione formale del testo, che sarà ripresentato a breve e che finalmente aiuterà la Capitale a risolvere l'annosa questione delle buche nelle strade", ha aggiunto.