Manovra, Bellanova: "Lavoriamo per azzeramento Irpef per gli agricoltori"

"Non possiamo aumentare le tasse agli agricoltori. In accordo col ministro dell'Economia Gualtieri ribadisco che stiamo lavorando per la conferma dell'azzeramento dell'Irpef per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, aggiungendo che "è una misura indispensabile che da sola vale circa 180 milioni di euro".