Manovra,arrivo in Aula del maxiemendamento potrebbe slittare alle 20

Il maxiemendamento alla Manovra, che ridisegnerà in maniera radicale la prima sezione della legge di Bilancio, potrebbe arrivare in Senato alle 20, e non nel pomeriggio come era previsto. Lo riferiscono fonti parlamentari, le quali non escludono che il testo possa giungere anche dopo. In quel caso il provvedimento potrebbe avere la luce verde di Palazzo Madama soltanto sabato.