Manovra, addio ai 2.500 navigator: il contratto non sarà prorogato

Il contratto dei 2.500 navigator, nati con il reddito di cittadinanza, scade a fine anno e non sarà prorogato. La Manovra, si legge nella bozza, prevede invece che le Agenzie per il lavoro iscritte all'Albo possano "svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari del Rdc, il Reddito di cittadinanza". Il loro ruolo si affianca a quello dei centri per l'impiego per agevolare l'occupazione dei percettori di Rdc.