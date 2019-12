Manovra 2020, sale tassa fortuna e ripristinato sconto fattura edile

Da marzo sale al 20% il prelievo sulle vincite oltre i 500 euro, comprese quelle alle lotterie istantanee come i Gratta e Vinci. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio del Senato. Ripristinato lo sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica di aree comuni degli edifici condominiali. L'importo, valido per lavori oltre 200mila euro, sarà poi rimborsato sotto credito d'imposta.