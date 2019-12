Manovra: 100 assunzioni per minori in comunità e fuori da carcere

In arrivo 100 assunzioni al dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per consentire ai minori di scontare la pena in comunità anziché in carcere. Lo prevede un emendamento dei relatori alla Manovra, depositato in commissione Bilancio al Senato. Si punta all'assunzione di assistenti sociali e pedagogisti, che entreranno in servizio da ottobre.