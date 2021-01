Mandato esplorativo a Fico, M5s: "Siamo al suo fianco"

Ansa

"Lavoreremo al fianco del presidente Fico a cui è stato affidato un compito cruciale in questo frangente. Concentriamoci sui temi che ci accomunano e togliamo tutti i temi divisivi". Così in una nota il M5s commentando il mandato esplorativo affidato dal presidente Mattarella a Roberto Fico. Per Luigi Di Maio, la scelta del Capo dello Stato potrà "favorire il dialogo in questa fase delicatissima e arrivare alla formazione di un nuovo governo".