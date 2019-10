Maltempo, ministro Costa: "Tutela del territorio non più rinviabile"

"Bisogna tutelare il territorio e costruire un'Italia resiliente a questi fenomeni meteorologici". Così Sergio Costa ha commentato la situazione critica in Piemonte e Liguria a causa del maltempo, "Abbiamo affidato alle 2 regioni fondi per 10 e 35 milioni di euro per la messa in sicurezza delle zone più vulnerabili", ha detto il ministro dell'Ambiente, aggiungendo di volersi mettere "al fianco degli enti locali per la progettazione delle opere".