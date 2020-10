Maltempo, ministro Costa: firmati accordi per 3,6 miliardi, pronti altri 3

"Sono stati firmati accordi di programma con le Regioni per un valore totale di 3,6 miliardi di euro. E altri 3 miliardi sono pronti per essere firmati". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, nel corso dell'informativa urgente alla Camera sulle iniziative per contrastare i danni del maltempo. "Abbiamo finanziato 17 interventi contro il dissesto idrogeologico in Liguria e 140 in Piemonte", ha precisato.