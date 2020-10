Maltempo, Costa: "Il governo sta lavorando sullo stato di emergenza"

Il governo ha ricevuto la richiesta di stato di emergenza per maltempo da parte delle Regioni. Lo riferisce il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ribadendo che "c'è la massima disponibilità dell'esecutivo per dare una risposta immediata. I Comuni non saranno lasciati soli e ci sono già le norme sulla prevenzione". Queste ultime, deliberate anche dal Cipe, prevedono per i piccoli Comuni l'anticipo del 30% anche in assenza di cassa.