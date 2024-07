Maltempo, Santanchè: "Porteremo i turisti a Cogne con l'elicottero"

"Porteremo i turisti con l'elicottero a Cogne", rimasta isolata e colpita dalla violenta ondata di maltempo abbattutasi nel Nord-Ovest. Lo ha annunciato il ministro Daniela Santanchè, giunta ad Aosta per fare il punto sui danni dopo l'alluvione. "È un'idea che farà bene alla Valle d'Aosta e alla comunità di Cogne. Il progetto lo abbiamo chiamato 'Cogne mette le ali'. Piuttosto che mettere le persone in cassa integrazione, chiudere le strutture alberghiere, chiudere la comunità, lavoreremo per far arrivare i turisti ad Aosta, prelevarli con l'elicottero e portarli a Cogne".