Maggioranza: stato di emergenza fino al 15 ottobre, stop dpcm ora solo decreti

La maggioranza impegna il governo "a definire come termine ultimo per lo stato di emergenza nazionale il 15 ottobre 2020" e a "definire, altresì, con norma primaria le eventuali misure di limitazione di libertà fondamentali". Lo si legge nel testo della risoluzione di maggioranza depositata in Senato, dopo le comunicazioni del premier Conte sulla proroga. Il riferimento a norme primarie indica la necessità di intervenire con decreti legge, non dpcm.