Maggioranza spaccata su prescrizione: accordo Pd, M5s e Leu, ma Iv dice no

Si spacca la maggioranza nel vertice a Palazzo Chigi sulla prescrizione . M5s, Pd e Leu siglano un accordo sul cosiddetto "lodo Conte bis", che fa scattare il blocco della prescrizione dopo la condanna in primo grado e lo fa diventare definitivo dopo una seconda condanna in appello. Ma Italia Viva dice no e fa sapere agli alleati che non sosterrà questa mediazione.

Bonafede: "Italia Viva si assumerà le sue responsabilità" "Abbiamo trovato un accordo fra tre forze politiche: M5s, Pd e Leu. Italia Viva non è d`accordo", ha spiegato infatti il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "Iv nel momento in cui andremo in Parlamento si prenderà le sue responsabilità. Da parte mia non c'è stata alcuna rigidità. Viene il momento in cui dal mio punto di vista si deve accettare che ci sono tre forze politiche che hanno accettato l'accordo e una no. E non si dica che non c'è stato dialogo o coinvolgimento, credo che siamo all'ottavo vertice".

Conte: "Trovato punto avanzato mediazione" Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il premier Giuseppe Conte sul tema della prescrizione "si è speso per trovare un punto ancora più avanzato di mediazione rispetto al cosiddetto lodo Conte, pervenendo a formulare una nuova proposta efficace sul piano tecnico giuridico e utile a contemperare due distinti interessi: da una parte evitare la denegata giustizia che ha comportato che i processi si concludessero senza una sentenza di merito, di assoluzione o di condanna; dall'altro l'interesse alla durata ragionevole del processo, costituzionalmente garantita".