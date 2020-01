M5s, Vito Crimi richiama "tutti alla responsabilità"

"Ci sono cose fatte che a qualcuno possono piacere e ad altri no, ma sono scelte. E per questo voglio richiamare tutti alla responsabilità. Senso di responsabilità è comprendere il senso delle nostre scelte. E in questo vi chiedo il massimo supporto". Lo ha detto il capo politico del M5s Vito Crimi in assemblea con i deputati e senatori pentastellati. "Sono qui per accompagnarvi per un rilancio e per affrontare nuove sfide insieme", ha aggiunto.