M5s, vince il sì al 2x1000: 24.360 favorevoli, il 72% dei votanti

Sul 2x1000 "abbiamo chiesto una valutazione a tutti gli iscritti. Se passa bene, se non passa bene lo stesso, andremo avanti come fatto finora", aveva affermato in precedenza Conte.

"Quattro milioni ai progetti di ricerca del Cnr" - Oltre al 2x1000, "abbiamo votato per destinare quattro milioni di restituzioni che andranno a iniziative benefiche di solidarietà e a progetti di ricerca del Cnr", ha aggiunto l'ex premier. Sul tema del 2x1000 "ho sentito quello che ha detto Grillo, io ho preso atto di una richiesta che era sul tavolo da tempo e ho ritenuto giusto che fosse discussa nei gruppi e anche votata".