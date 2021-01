M5S vara il nuovo Statuto: il capo politico lascia il posto al Comitato Direttivo, sarà composto da 5 membri

Il Comitato direttivo dovrà prevedere una rappresentanza di genere equilibrata, e al proprio interno non potrà esserci una tipologia di portavoce che abbia all'interno di tale Comitato la maggioranza dei membri. Nessuna limitazione è invece prevista per coloro che non sono portavoce.

Il Comitato direttivo eleggerà e revocherà al proprio interno a maggioranza, con rotazione annuale, colui che assumerà le funzioni di rappresentante legale ed istituzionale del MoVimento 5 Stelle e per l'esercizio delle sole funzioni che le leggi pro tempore vigenti richiedono. Il Comitato direttivo sarà l'organo che ha tutti i necessari poteri di ordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione saranno subordinati al consenso e/o ratifica da parte dei componenti del Comitato di Garanzia. E' quanto si legge all'articolo 7 nel nuovo Statuto del M5S che sarà votato.

Il Comitato di Garanzia, nella definizione del regolamento per l'elezione dei membri del comitato direttivo, individuerà eventuali cause di incompatibilità, e stabilirà che ciascun genere sia rappresentato per almeno i due quinti e che ciascuna delle seguenti tipologie di portavoce: membri del governo, parlamentari europei, nazionali, consiglieri regionali e consiglieri comunali, non sia rappresentato all'interno del Comitato da un numero di membri superiore ai due quinti.

Il Comitato direttivo, o uno o più membri dello stesso, potrà essere sfiduciato con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato di Garanzia e/o dal Garante, ratificata da una consultazione in Rete degli iscritti, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto. Il Comitato direttivo delibererà a maggioranza dei propri membri.

Le date - Le modifiche allo Statuto saranno votate - come annunciato da Vito Crimi sul blog delle Stelle - dall'Assemblea degli iscritti dalle 12 di martedì 9 alle ore 12 di mercoledì 10 in prima convocazione e martedì 16 febbraio e mercoledì 17 febbraio 2021 in seconda convocazione.