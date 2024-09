M5s, pubblicati i temi per la "costituente": ci sono il cambio del nome e la modifica al limite dei mandati

"Ciascun iscritto - si legge nella pagina dedicata sul sito del M5S - potrà accedere a questa pagina nella quale potrà sottoscrivere, solo dopo aver effettuato l'accesso al proprio profilo, fino a 12 temi tra quelli proposti fino alle ore 23.59 di domenica 22 settembre 2024; entro la medesima scadenza sarà possibile intervenire per modificare le proprie scelte. I non iscritti che hanno partecipato alla prima fase con un proprio contributo riceveranno all'indirizzo di posta elettronica che hanno indicato, nella giornata di mercoledì 18 settembre, le istruzioni e un link per poter accedere all'area in cui potranno esprimere le loro preferenze. I 12 temi di discussione che avranno ricevuto il maggior gradimento saranno oggetto di approfondimento nella seconda fase del confronto deliberativo". "Nei prossimi giorni - precisa ancora il M5S - si procederà all'estrazione a sorte di quelli (300 in tutto, secondo le regole del processo costituente, ndr) che parteciperanno alla seconda fase del confronto deliberativo tra coloro che non avranno optato per esserne esclusi".